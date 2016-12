BORSE EUROPA attese contrastate in apertura

LONDRA, 21 aprile (Reuters) - Le borse europee sono attese contrastate in apertura, con il focus dei mercati sulla Grecia dopo il governo ha ordinato alle società pubbliche di trasferire la liquidità libera presso la banca centrale per poter pagare i suoi conti.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l'indice di borsa britannico FTSE 100 apra in calo di 6-7 punti, pari a -0,1%, il tedesco DAX in rialzo di 14-16, a +0,1% e il francese CAC 40 in calo di 5-8 punti, pari a -0,2%.