BORSE EUROPA attese piatte o in lieve calo

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l'indice di borsa britannico FTSE 100 apra in calo di 1 punto o in crescita di 2 punti, mentre il tedesco DAX in calo di 2 o 9 punti, a -0,1% e il francese CAC 40 in calo di 2 o 4 punto, pari a - 0,1%.