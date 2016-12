BORSE EUROPA in rialzo, Nokia sale dopo deal

LONDRA, 15 aprile (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo oggi, con Nokia forte dopo l'accordo per l'acquisto di Alcatel-Lucent.

Il gigante delle tlc finlandese guadagna il 3,1% dopo l'intesa per acquistare la rivale francese per 15,6 miliardi di euro. L'accordo sarà finalizzato nel primo semestre del 2016 e ci si attendono risparmi sui costi operativi per 900 milioni di euro entro la fine del 2019, secondo quanto reso noto dall'azienda.