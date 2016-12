BORSE EUROPA - Prosegue rialzo, spinge settore auto

INDICI ORE 11,35 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3762,85 0,54 3146,43 FTSEUROFIRST300 1620,88 0,57 1368,52 STOXX BANCHE 219,38 0,49 188,77 STOXX OIL&GAS 327,3 0,13 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 304,2 0,22 250,55 STOXX AUTO 656,27 0,87 501,31 STOXX TLC 371,02 0,06 320,05 STOXX TECH 362,67 0,69 312,18 PARIGI, 9 aprile (Reuters) - I mercati azionari europei sono positivi nel corso della mattinata, grazie anche ai dati sulla produzione industriale tedesca, che indicano una forte ripresa nel settore automobilistico. Anche la borsa greca è in rialzo, sopra la media europea, dopo che Atene ha confermato che rimborserà entro oggi il prestito da 450 milioni di euro al Fondo Monetario Internazionale. Alle 11.35 italiane l'indice europeo FSTEurofirst300 guadagna lo 0,56% a quota 1.620,95 punti. Tra le varie piazze europee, Londra segna +0,72%, Francoforte +0,39%, Parigi +0,82%. "Le notizie sulla Grecia stanno contribuendo a spingere verso l'alto i mercati europei, anche se non significa che sia stata trovata una soluzione a lungo termine", commenta Alexandre Baradez, capo analista di mercato per IG France. "Su questo punto sono abbastanza prudente. Il mercato sta perdendo forza, i prezzi riflettono già un sacco di buone notizie e ci sono un po' di catalizzatori potenzialmente negativi all'orizzonte, tra cui il rialzo di tassi da parte della Fed e le elezioni nel Regno Unito e in Spagna. Potremmo avere presto una correzione del 5-10%. Renault guadagna l'1,2% circa, BMW l'1% e Michelin quasi l'1,5%. L'indice del settore auto, che ha guadagnato il 31% dall'inizio dell'anno, segna +0,6%. Il titolo Vivendi guadagna oltre l'1,3%: il gruppo media francese ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'hedge fund statunitense P. Schoenfeld Asset Management per aumentare il payout degli investitori, evitando così il rischio di un conflitto alla vigilia dell'assemblea degli azionisti, a fine mese. Tra i titoli in evidenza: Il titolo del lusso Burberry guadagna oltre il 3,3%: secondo alcuni trader ci sono voci di consolidamento nel settore, Burberry però non ha confermato. Il titolo DBV Technologies cresce di quasi il 9% dopo che l'amministrazione sanitaria americana FDA ha accordato lo status di terapia innovativa a un trattamento antiallergico del laboratorio francese. Perde invece oltre il 2% SEB, dopo che UBS ha diminuito a neutral la raccomandazione sul produttore di piccoli elettrodomestici. Il titolo svedese Transmode guadagna oltre il 14% dopo che ieri il gruppo di apparecchiature tecnologiche statunitense Infinera ha annunciato l'offerta di 3 miliardi di corone svedesi in cash e azioni per l'acquisto della tecnologia di rete ottica e per allargare la propria presenza geografica. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia