BORSE EUROPA in rialzo su rally energetici dopo deal Shell-BG

INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3757,69 -0,29 3146,43 FTSEUROFIRST300 1615,05 0,17 1368,52 STOXX BANCHE 218,79 0,02 188,77 STOXX OIL&GAS 335,45 5,14 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 303,29 -0,01 250,55 STOXX AUTO 645,77 -1,23 501,31 STOXX TLC 371,58 -0,2 320,05 STOXX TECH 359,63 -0,52 312,18 PARIGI, 8 aprile (Reuters) - I mercati azionari europei si mantengono positivi in mattinata, sostenuti dal rally dei titoli energetici sulla scia del super-merger tra Royal Dutch Shell e BG con la prima che ha acquistato la seconda per 70 miliardi di dollari. Alle 12 italiane, BG balza del 36,8% e, tra gli altri titoli oil, Tullow sale del 10,68%, BP del 3,2%, Repsol dell'1,3% e Total dell'1,04%. Alla stessa ora l'indice europeo FSTEurofirst300 guadagna lo 0,21% a quota 1.615,68 dopo aver chiuso ieri con un +1,61%. Lo STOXX dell'energia, depresso negli ultimi tempi dal calo dei prezzi del petrolio, sale del 5%. "Il settore era maturo per consolidarsi data la debolezza dei prezzi del petrolio, vedremo altri takeover nelle prossime settimane e nei prossimi mesi", commenta Andrea Tueni, trader di Saxo Bank. Ieri l'accordo da 4,4 mld di euro tra FedEx e TNT Express aveva fatto salire le borse europee e oggi la febbre da merger si è spostata sul settore media. Sky guadagna il 3,6% dopo che alcune fonti hanno detto che la francese Vivendi sta pensando ad una possibile acquisizione del gruppo di pay-tv, che ha un valore di mercato di 17,6 mld di sterline. Tra le varie piazze europee, Londra +0,57%, Francoforte -0,4%, Parigi +0,01%. Tra i titoli in evidenza: Il settore auto perde terreno oggi, in controtendenza, dopo che alcuni broker hanno avanzato dubbi circa i ratios di valutazione del comparto. Peugeot cede l'1,7%, BMW l'1,8. Gli investitori attendono l'inizio della stagione delle trimestrali Usa che inizia oggi con le comunicazioni di Alcoa . Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia