BORSE EUROPA - Indici girano in negativo dopo partenza al rialzo

LONDRA, 13 marzo (Reuters) - INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3633,39 -0,22 3146,43 FTSEUROFIRST300 1571,19 -0,22 1368,52 STOXX BANCHE 208,46 -0,2 188,77 STOXX OIL&GAS 301,18 -1,22 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 295,03 -0,07 250,55 STOXX AUTO 664,28 -0,14 501,31 STOXX TLC 367,74 -0,08 320,05 STOXX TECH 361,02 0,2 312,18 ROMA, 13 marzo (Reuters) - I mercati azionari europei passano in territorio negativo a metà mattina, dopo un partenza al rialzo sostenuta dalla debolezza dell'euro, ai minimi da 12 anni sul dollaro, e dalla volontà degli investitori di scommettere su una prossima ripresa in Europa. Alle 11,30 italiane, l'FTSEurofirst 300 segna -0,22% a 1571,19 punti. Il Dax cede lo 0,15%, ma segna comunque un progresso settimanale pari a poco più del 2%. L'indice tedesco, molto orientato all'export, ha guadagnato il 20% da inizio anno, sostenuto dal Qe della Bce che, annunciato in gennaio e partito questa settimana, ha fatto affluire investimenti sull'azionario e spinto al ribasso l'euro. Tra le altre piazze, il britannico FTSE 100 perde lo 0,13%, il francese CAC 40 lo 0,14%. I titoli in evidenza: Commerzbank è tra i migliori del listino con un rialzo del 3,4%. I traders citano il sollievo del mercato dopo che una multa comminata in Usa è risultata in linea con le attese. Molto bene anche il produttore francese di pneumatici Michelin che sale del 2,6% dopo che Citi ha aumentato il target price sul titolo, reiterando il "buy" come raccomandazione. La spagnola Sabadell è invece in calo per la seconda seduta di seguito (-2,1%) dopo che una fonte bancaria ha detto a Reuters che l'istituto di credito sta considerando un aumento di capitale da 1,5 miliardi di euro per finanziare una possibile offerta per la britannica TSB, annunciata ieri. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia