BORSE EUROPA - Indici stabili vicino max, occhi su occupati Usa

LONDRA, 6 marzo (Reuters) - INDICI ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3620,12 0,05 3146,43 FTSEUROFIRST300 1573,88 0,28 1368,52 STOXX BANCHE 208,44 0,43 188,77 STOXX OIL&GAS 315,2 -0,17 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 291,22 0,74 250,55 STOXX AUTO 641,9 0,69 501,31 STOXX TLC 371,22 -0,18 320,05 STOXX TECH 357,57 0,04 312,18 I mercati azionari europei proseguono la seduta stabili vicino ai massimi degli ultimi sette anni, con gli investitori cauti in vista dei dati sugli occupati Usa, in calendario per questo pomeriggio, che potrebbero essere forti abbastanza da indurre la Fed ad alzare i tassi prima del previsto. Un sondaggio Reuters fra gli economisti prevede un aumento di 240.000 occupati Usa non agricoli a febbraio, dopo il +257.000 registrato a gennaio. Sarebbe il dodicesimo mese di fila di crescita sopra i 200.000, la serie più lunga dal 1994. "C'è un dibattito sul timing del rialzo dei tassi Usa, se a metà anno o più tardi. Da questo punto di vista, se arrivano dati forti sul lavoro questo potrebbe significare un aumento già a giugno", spiega Edmund Shing, global equity fund manager di BCS Asset Management. Alle 11,40 italiane, l'FTSEurofirst 300 segna +0,28% a 1573,88 punti. L'indice paneuropeo è salito dello 0,8% ieri al nuovo massimo degli ultimi sette anni dopo che il presidente della Bce Mario Draghi ha detto che il programma di acquisto di bond, in partenza lunedì, potrebbe proseguire oltre settembre 2016 se necessario. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 perde lo 0,15%, il francese CAC 40 sale dello 0,07%, Il tedesco DAX guadagna lo 0,13%. Il mercato non ha dato particolare peso al dato sulla produzione industriale tedesca, risultata oltre le attese in gennaio. Tra i titoli in evidenza oggi: Bureau Veritas cede il 4% dopo che il gruppo francese degli investimenti Wendel ha venduto il 10,9% ad un prezzo finale di 20,32 euro per azione, secondo quanto riferito da una fonte vicina al dossier. Sandvik sale del 2,8% a seguito della decisione di Barclays di alzare il target price sul titolo ad 85 corone svedesi da 75. Thomas Cook schizza del 15% dopo che la conglomerata cinese Fosun International ha detto di aver comprato una quota del 5% del gruppo turostico inglese. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia