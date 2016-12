BORSE EUROPA - Indici riducono rialzo dopo dati Pmi

LONDRA, 4 marzo (Reuters) - INDICI ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3552,04 0,08 3146,43 FTSEUROFIRST300 1545,97 0,04 1368,52 STOXX BANCHE 205,1 0,41 188,77 STOXX OIL&GAS 314,3 0,06 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 283,11 -0,02 250,55 STOXX AUTO 622,71 0,53 501,31 STOXX TLC 367,8 0,46 320,05 STOXX TECH 350,91 -0,2 312,18 I mercati azionari europei riducono i guadagni segnati nei primi scambi e in alcuni casi passano in negativo dopo dati Pmi positivi ma inferiori alle attese. Alle 11,40 italiane, l'indice FTSEurofirst 300 è sostanzialmente piatto a 1545,97 punti. Tra le piazze nazionali, Londra segna -0,26%, Francoforte è in ribasso dello 0,25%, Parigi sale dello 0,18%, Madrid cede lo 0,24%. "C'è stato un certo disappunto sul Pmi. Nelle scorse settimane, il mercato si era giovato di notizie positive sul fronte macro europeo, che avevano rafforzato le aspettative degli investitori", spiega Pierre Marin, trader di Saxo Bank "Oggi i dati deludono, ma vengono dopo una serie di numeri misti dagli Usa, questo si riflette in una correzione degli indici", aggiunge. I titoli in evidenza oggi: Tra i peggiori del listino, il gruppo minerario Fresnillo in calo dell'8,7% dopo aver annunciato una contrazione del 40% negli utili annui pre-tasse a causa del calo dei prezzi di oro e argento. Standard Chartered esclude la possibilità di un aumento di capitale nonostante aver annunciato oggi il calo del 25% nei profitti annui pre-tasse. Il titolo guadagna oltre il 5%. Areva sale dello 0,4% dopo aver promesso un taglio dei costi di un miliardo di euro, il rafforzamento della partnership con Edf e l'espansione sul mercato cinese per riprendersi dalle perdite. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia