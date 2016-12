BORSE EUROPA - Indici galleggiano sotto massimi, aiutano dati tedeschi

LONDRA, 3 marzo (Reuters) - INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3601,32 0,28 3146,43 FTSEUROFIRST300 1564,48 0,25 1368,52 STOXX BANCHE 207,16 0,02 188,77 STOXX OIL&GAS 315,87 -0,07 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 285,9 0,31 250,55 STOXX AUTO 633,9 0,22 501,31 STOXX TLC 370,64 0,32 320,05 STOXX TECH 356,93 0,66 312,18 I mercati azionari europei si muovono appena sotto i massimi questa mattina, dopo dati sulle vendite al dettaglio tedesche migliori delle attese e sostenuti da speculazioni su possibili merger nel settore bancario portoghese. Alle 10,40 italiane l'indice FTSEurofirst 300 è in rialzo dello 0,25%, appena sotto il massimo degli ultimi sette anni toccato ieri. Il paniere azionario paneuropeo ha guadagnato il 18% dall'inizio di gennaio, anticipando il programma di acquisto di bond annunciato dalla Bce a partire da marzo che dovrebbe far scendere i rendimenti, tagliare il costo dei prestiti e far affluire denaro sull'azionario. Tra le piazze nazionali, Londra segna +0,22%, Francoforte è in rialzo dello 0,19%, Parigi dello 0,29%, Madrid sale dello 0,15. Le vendite al dettaglio tedesche sono salite del 2,9% su mese e del 5,3% su anno a gennaio, oltre le attese degli economisti. Le portoghesi Banco BPI e Banco Comercial Portugues segnano entrambe un progresso dell'8% su speculazioni circa una possibile fusione dei due istituti. L'idea sarebbe stata proposta da un'azionista di BPI, Isabel dos Santos, per respingere un tentativo di takeover da parte della spagnola CaixaBank , secondo quanto scrive l'Expresso. Tra gli altri titoli in evidenza oggi, Barclays cede l'1,7% dopo aver annunciato di aver accantonato 750 milioni di sterline per eventuali multe dovute a accuse di manipolazione nel mercato forex. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia