BORSE EUROPA - Indici poco mossi su max 7 anni, aiutano M&A tlc

LONDRA, 2 marzo (Reuters) - INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3604,14 0,14 3146,43 FTSEUROFIRST300 1564,72 0,08 1368,52 STOXX BANCHE 207,45 0,4 188,77 STOXX OIL&GAS 318,58 -0,67 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 285,59 -0,05 250,55 STOXX AUTO 635,91 0,91 501,31 STOXX TLC 370,97 0,45 320,05 STOXX TECH 353,67 0,33 312,18 I mercati azionari europei sono poco variati nella prima seduta del mese di marzo sostenuti, da un lato, dalle notizie di attività di M&A nel settore delle tlc, ma fiaccati dal calo di Vivendi Il gruppo media francese ha detto oggi di aver concordato la vendita della sua quota rimanente di Numericable-SFR a Altice per 40 euro per azione - ben al di sotto del prezzo di mercato di Numericable-SFR a 55,40 euro venerdì. Alle 11,30 italiane, Altice sale del 9,9%, Numericable del 5,5%, mentre Vivendi cede oltre il 5%. Alla stessa ora l'FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,1% dopo aver chiuso venerdì ai massimi da sette anni, con un rialzo complessivo in febbraio del 6,7%, performance migliore da inizio anno dal 1986 stimolata dalla prospettiva del Qe della Bce in arrivo a marzo. Tra le piazze europee, Londra segna +0,33%, Francoforte è in rialzo dello 0,31%, Parigi cede lo 0,2%, Madrid sale dello 0,41. Il Dax e l'FTSE 100 toccano massimi record e sono in territorio "ipercomprato" secondo una serie di indicatori di mercato. "Nel brevissimo termine, dobbiamo usare un po' di cautela parlando di azionario europeo", commenta Stewart Richardson, chief investment officer a RMG Wealth Management. Tra gli altri titoli in evidenza oggi: Speculazioni su possibili merger sostengono Telecom Italia (+2,3%) dopo che l'AD della francese Orange ha detto che le due compagnie stanno discutendo una possibile alleanza. Il titolo Orange è piatto. La spagnola Bankia sale del 4,3% dopo aver riportato un rialzo dei profitti netti del 22%. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia