BORSE EUROPA - Indici piatti, Allianz resta debole

LONDRA, 26 febbraio (Reuters) - INDICI ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3547,09 0,15 3146,43 FTSEUROFIRST300 1545,29 0,23 1368,52 STOXX BANCHE 204,93 0,69 188,77 STOXX OIL&GAS 320,38 0,59 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 281,55 -0,39 250,55 STOXX AUTO 620,55 0,56 501,31 STOXX TLC 362,1 -0,11 320,05 STOXX TECH 348,65 -0,16 312,18 I mercati azionari europei restano poco mossi o lievemente tendenti al rialzo, con il principale indice regionale che cresce di quasi lo 0,3%. Migliore piazza del Vecchio Continente è per il momento Milano, che aumenta di oltre 0,5%. Alle 11,45 italiane l'FTSEurofirst 300 segna +0,27%, a 1545,29. Tra le piazze europee, Londra segna -0,01%, Francoforte è in rialzo dello 0,17%, Parigi dello 0,28%, Madrid dello 0,21. Riduce di poco le perdite Allianz che ora è a -3%, dopo aver rialzato il dividendo in misura inferiore alle attese a seguito di un rallentamento degli utili del ramo danni e ai deboli risultati dell'attività di gestione dopo le defezioni di clienti della controllata Usa Pimco. Tra i titoli in evidenza oggi: GDF SUEZ : il gruppo francese del gas e dell'energia annuncia una forte riduzione della spesa e degli investimenti per il 2015 e il 2016, a causa dei calo dei prezzi dei gas ed elettricità, che erode i suoi margini. Il titolo guadagna oltre il 2%. THALES : il più grande gruppo europeo di elettronica per la difesa ha registrato un profitto anno inferiore, dopo i costi maggiori del previsto per i sottomarini militari prodotti dalla controllata Dcns, ma ha previsto un ritorno alla crescita degli utili già quest'anno. Il titolo perde oltre il 2%. SOLVAY : il gruppo chimico belga ha detto che pagherà dividendi maggiori agli azionisti, dopo che il profitto core del quatro trimestre ha superato le attese, grazie all'aumento dei prezzi più rapido rispetto all'aumento dei costi dei materiali grezzi. Il titolo è in rialzo di oltre il 4%. RBS : Royal Bank of Scotland ha registrato per il 2014 una perdita di 3,5 miliardi di sterline, a causa della svalutazione del business americano Citizens e delle nuove accuse nell'ambito dell'indagine della magistratura sulle valute. BPS, che è pubblica per il 79%, ha anche annunciato la nomina a nuovo presidente di Howard Davies, ex capo dell'authority finanziaria. Il titolo perde oltre il 3%. DEUTSCHE TELEKOM : l'azienda ha promesso di pagare un dividendo minimo di 0,50 centesimi di euro ad azione per i prossimi 4 anni, che dovrebbe crescere poi in linea con il flusso di cassa disponibile.