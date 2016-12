BORSE EUROPA - Indici piatti, brilla Grecia su reazione Ue a lista riforme

INDICI ORE 11,35 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3521,25 0,05 3146,43 FTSEUROFIRST300 1537,08 0,13 1368,52 STOXX BANCHE 203,7 -0,08 188,77 STOXX OIL&GAS 314,82 0,24 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 280,56 0,13 250,55 STOXX AUTO 623,49 -0,61 501,31 STOXX TLC 359,65 -0,48 320,05 STOXX TECH 347,42 0,61 312,18 LONDRA, 24 febbraio (Reuters) - Il principale indice greco oggi ha un andamento decisamente migliore dei mercati europei - sostanzialmente piatti - dopo che una fonte Ue ha fatto sapere che la Commissione ritiene la lista di riforme presentata da Atene "sufficientemente esauriente". L'indice greco Athex, nella giornata di riapertura della Borsa dopo un fine settimana lungo, sale del 6,5% ai massimi da due mesi e mezzo. Alle 11,35 italiane, l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,13% a 1.537,08 punti. Alla stessa ora, tra le piazze nazionali, l'indice tedesco Dax perde lo 0,1%, il francese Cac segna -0,06, mentre il britannico Ftse segna +0,04%. Tra i titoli in evidenza oggi: La danese Jyske Bank scende di quasi il 6,6% dopo una perdita inaspettata nel quarto trimestre. Vodafone perde oltre il 2,7% dopo il downgrade da parte di Bank of America Merrill Lynch a 'underperform' da 'neutral'. La società mineraria BHP Billiton sale di circa il 3,8%, guidando un rally del settore, dopo un calo inferiore alle attese degli utili semestrali. Guadagno record per il produttore di attrezzature per l'industria elettronica ASML International , che sale del 4,1% dopo aver annunciato che il suo cliente TSMC ha realizzato oltre 1.000 wafer in una sola giornata grazie a un nuovo sistema a litografia nell'ultravioletto estremo. Telefonica Deutschland guadagna più del 5,6%: si aspetta di generare 250 milioni di euro di sinergie quest'anno dall'acquisizione di E-Plus. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia