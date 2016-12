BORSE EUROPA - Indici poco mossi, aspettano Eurogruppo

INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3474,1 -0,4 3146,43 FTSEUROFIRST300 1520,37 0,01 1368,52 STOXX BANCHE 203,86 0,39 188,77 STOXX OIL&GAS 314,86 0,63 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 278,03 -0,16 250,55 STOXX AUTO 619,95 0,27 501,31 STOXX TLC 357,38 0,01 320,05 STOXX TECH 340,04 -0,58 312,18 PARIGI, 19 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo oscilla fra segno più e segno meno oggi appena sotto ai massimi degli ultimi sette anni, con gli investitori cauti in attesa della nuova riunione dell'Eurogruppo sulla Grecia. Alle 11,45 italiane, l'FTSEurofirst 300 è piatto a 1520,37. Tra le piazze nazionali, l'indice Dax della Borsa di Francoforte perde lo 0,22%, a Londra l'Ftse sale dello 0,3% mentre il Cac francese cede lo 0,3%. Atene ha chiesto ieri un'estensione del "Master Financial Assistance Facility Agreement" con la zona euro, ma con termini diversi rispetto agli obblighi dell'attuale bailout. La Germania, primo creditore e finanziatore Ue, ha dato parere negativo alla proposta. Con il programma di bailout in scadenza fra poco più di una settimana, il governo di Alexis Tsipras ha urgentemente bisogno di assicurarsi una linea finanziaria che consenta al paese di sopravvivere oltre la fine di marzo. Oggi il ministro delle Finanze finlandese Antti Rinne ha detto che si vede "un barlume" di speranza per un'intesa. A sostenere il sentiment del mercato questa mattina, dati positivi sull'attività del settore privato francese e sulla manifattura tedesca e dell'intera area euro a febbraio. Tra i titoli in evidenza: La francese Gemalto perde il 10% con volumi di trading massicci dopo aver annunciato che investigherà su fenomeni di spionaggio informatico e di hackeraggio da parte di Usa e Gran Bretagna. Il gigante alimentare Danone cede l'1,2% dopo stime caute su vendite e profitti nel 2015. Standard Life sale del 2,4 dopo aver messo a segno un rialzo del 19% nei profitti operativi. Il gruppo minerario francese Eramet sale del 9,6% dopo risultati trimestrali migliori delle attese. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia