BORSE EUROPA - Indici deboli, Centrica, petroliferi guidano calo

INDICI ORE 11,00 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3471,11 0,15 3146,43 FTSEUROFIRST300 1517,16 0,08 1368,52 STOXX BANCHE 202,21 -0,35 188,77 STOXX OIL&GAS 314,66 -1,4 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 278,24 0,12 250,55 STOXX AUTO 613,97 0,4 501,31 STOXX TLC 357,39 0,56 320,05 STOXX TECH 341,09 0,23 312,18 LONDRA, 19 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo tratta in leggero calo, arretrando dai massimi da sette anni toccati ieri, colpito dai deludenti dati della utility britannica Centrica e della compagnia aerea AirFrance Klm insieme al calo dei prezzi petroliferi. Alle 11 italiane l'FTSEurofirst 300 cala dello 0,2% a 1513,79 punti dopo aver chiuso ieri in rialzo dello 0,7% a quota 1.515,9. L'indice Dax della Borsa di Francoforte è piatto, a Londra l'Ftse perde lo 0,12% e la Borsa di Parigi segna un marginale rialzo con il Cac che sale dello 0,1%. Il calo del 7,7% il titolo Centrica, per cui si prefigura la più vistosa flessione giornaliera dal 2008, dopo l'annuncio del calo del dividendo e della caduta dei profitti annuali, risentendo del calo dei prezzi dell'energia. I prezzi del petrolio, che avevano ripreso quota nelle ultime settimane, arretrano in risposta alla prospettiva di un nuovo accumulo record per le scorte Usa. Cali diffusi anche per gli altri titoli del settore energia, come Edf, SSE, E.ON, RWE. Se in genere la flessione dei prezzi dei carburanti aiuta le compagnie aeree, Air France-KLM ha detto che questo sostegno è stato largamente annullato dall'eccesso di offerta su alcune tratte e da effetti legati al cambio, spingendo la compagnia a ridimensionare l'obiettivo chiave di riduzione del debito. Le azioni sono in calo del 4,9%. Le azioni della Borsa della Grecia sono in rialzo dell'1,4%. Il presidente dell'Eurogruppo e ministro delle Finanze olandese Jeroen Dijsselbloem ha detto che la Grecia ha chiesto una "estensione di sei mesi" dell'accordo di bailout, senza però fornire alcun dettaglio sui termini della richiesta. Ieri sera la Bce ha dato il via libera alla linea di credito di emergenza (Ela) da 68,3 miliardi di euro per le banche greche. Tra i titoli in controtendenza il gruppo olandense di servizi per l'impiego Randstad Holding NV sale del 4,2% dopo utili operativi leggermente sopra le attese. La francese dell'IT Capgemini balza del 5,8% dopo aver annunciato che si aspetta che le sue vendite accelerino quest'anno.