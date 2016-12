BORSE EUROPA - Indici poco variati in attesa Eurogruppo su Grecia

INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3439,8 -0,23 3146,43 FTSEUROFIRST300 1501,59 -0,08 1368,52 STOXX BANCHE 199,01 0,41 188,77 STOXX OIL&GAS 314,05 -0,36 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 276,59 -0,24 250,55 STOXX AUTO 601,31 -0,35 501,31 STOXX TLC 358,83 -0,09 320,05 STOXX TECH 337,52 0,04 312,18 PARIGI, 16 febbraio (Reuters) - I mercati azionari europei oggi sono poco variati dopo i forti guadagni della settimana scorsa, con gli investitori cauti in attesa della riunione dei ministri finanziari dell'area euro a Bruxelles sulla situazione greca. Nessuno spunto arriverà oggi da Wall Street, chiusa per festività. Alle 11,20 italiane l'indice FTSEurofirst 300 cede lo 0,08% a quota 1.501,59. Venerdì aveva chiuso a +0,64% a 1.502,82 punti. Tra le piazze nazionali, il britannico FTSE 100 perde lo 0,2%, il francese CAC 40 lo 0,02%, il DAX tedesco lo 0,32%. Ieri Atene si è detta fiduciosa sul raggiungimento di un accordo nei negoziati con i partner dell'Eurozona, ma ha ribadito che non accetterà misure di austerità. D'altro canto oggi il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble in un'intervista radiofonica ha detto di non essere molto ottimista sulla possibilità che Grecia ed Eurozona trovino un accordo nei colloqui di oggi. I ministri finanziari e il presidente della Bce Mario Draghi inizieranno alle 15 ora italiana i colloqui su come procedere con il programma di salvataggio della Grecia, in scadenza il 28 febbraio. Tra i titoli in evidenza oggi: La svizzera Actelion perde il 2,75% dopo aver detto che l'apprezzamento del franco svizzero peserà sui suoi conti. L'indice benchmark svizzero SMI ha perso il 5,8% circa da metà gennaio, dopo la decisione a sorpresa della Banca nazionale svizzera di disancorare il franco dall'euro. Il titolo Fraport scende dello 0,4%; sabato un ministro greco ha detto che il governo di Atene vuole rivedere l'accordo con l'operatore aeroportuale tedesco per la gestione di 14 scali regionali. Il titolo Puma perde lo 0,2% circa dopo che la società tedesca di sportswear ha riportato utili sotto le attese. Il gruppo industriale francese Bouygues guadagna quasi il 2,9% dopo aver annunciato di avere ricevuto negli ultimi mesi manifestazioni di interesse per l'unità di telefonia ma di non avere colloqui in corso. Deciso rialzo per il titolo austriaco Conwert, +8,4%, oltre il prezzo per azione proposto da Deutsche Wohnen, secondo gruppo immobiliare tedesco nell'ambito di un takeover da 1 miliardo di euro circa. Per l'Europa la stagione dei risultati, che è circa a metà, è stata positiva finora, con il 59% delle società che hanno centrato o superato le attese secondo i dati Thomson Reuters StarMine. In termini assoluti, i risultati trimestrali sono mediamente in rialzo dell'11,2%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia