BORSE EUROPA- Indici in rialzo dopo Pil tedesco, Dax sui massimi

INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3449,99 0,95 3146,43 FTSEUROFIRST300 1502,19 0,6 1368,52 STOXX BANCHE 197,61 1,83 188,77 STOXX OIL&GAS 313,47 1,31 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 278,54 0,42 250,55 STOXX AUTO 603,49 0,22 501,31 STOXX TLC 358,13 -0,17 320,05 STOXX TECH 338,66 0,38 312,18 PARIGI, 13 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo questa mattina, sostenuto dai dati forti sul Pil tedesco che hanno spedito il Dax su massimi record. L'economia tedesca è cresciuta dello 0,7% nel quarto trimestre del 2014, oltre le attese di mercato, con un dato su anno salito a +1,6%. "Il dato sorprendente dalla Germania sta rafforzando le speranze che l'Europa abbia finalmente voltato pagina. Con l'eccellente stagione di trimestrali che stiamo avendo, avevamo bisogno giusto di un piccolo aiuto sul fronte macro, e ora questo aiuto è arrivato", commenta Pierre Martin, trader di Saxo Bank. A sostenere il tono generale anche le attese di un accordo sul debito greco nel vertice previsto per lunedì. L'indice del comparto bancario greco balza del 17% estendendo il recente rally dopo un calo del 75% dal marzo scorso, con il mercato che crede nell'arrivo di un accordo tra Atene e i suoi creditori in un vertice calendarizzato per lunedi. Alle 11,45 italiane, Banca nazionale greca sale del 16% mentre Banca del Pireo guadagna il 14%. L'indice generale della borsa di Atene segna un +6,6%. L'FTSEurofirst 300 alla stessa ora sale dello 0,6% a 1502,19 sui massimi degli ultimi sette anni. Il DAX tedesco segna un progresso dello 0,63%, posizionandosi su livelli record. Tra le altre piazze nazionali, il britannico FTSE 100 guadagna lo 0,62%, il francese CAC 40 segna un +0,8%. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 ha guadagnato il 9,7% dall'inizio del 2015 mentre il Dax il 12%, entrambi sovraperformando notevolmente il rialzo (+1,4%) messo a segno nello stesso periodo dall'S&P 500 a Wall Street. Un progresso così forte in Europa in questo primo scorcio di 2015 ha innescato cautela fra gli investitori sul vecchio continente per il resto dell'anno. I titoli in evidenza: L'Oreal sale dell'1,9% dopo vendite migliori del previsto. Dopo un trimestrale oltre le attese la norvegese Aker Solutions schizza del 9%. ArcelorMittal, numero uno al mondo nella produzione di acciaio, dopo un'apertura al ribasso inverte la tendenza e guadagna l'1,8% nonostante avesse annunciato profitti in calo nel 2015 mentre si attendeva un miglioramento. Dettagli sulla situazione debitoria del gruppo hanno rassicurato gli investitori. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia