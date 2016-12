Borse Europa attese miste, focus su risultati

PARIGI, 12 febbraio (Reuters) - I mercati azionari europei oggi sono attesi misti in apertura con gli occhi degli investitori puntati sui risultati trimestrali delle grandi società come EDF, Rio Tinto and Credit Suisse .

In particolare il gigante minerario Rio Tinto ha annunciato un buy back delle azioni quotate in Australia e a Londra per 2 miliardi di dollari in aggiunta ad un dividendo maggiore delle attese nonostante l'utile del secondo semestre 2014 peggiore da due anni.