RPT-BORSE EUROPA - Indici in calo, pesano timori Grecia, netto ribasso Atene

(Riallinea testo) INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3351,98 -1,36 3146,43 FTSEUROFIRST300 1475,96 -0,98 1368,52 STOXX BANCHE 190,93 0,27 188,77 STOXX OIL&GAS 314,15 0,35 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 274,18 -1,13 250,55 STOXX AUTO 582,79 -2,27 501,31 STOXX TLC 353,45 -1,35 320,05 STOXX TECH 326,73 -1,25 312,18 PARIGI/LONDRA, 9 febbraio (Reuters) - Il netto calo della borsa di Atene spinge al ribasso tutta l'Europa oggi, con gli investitori preoccupati dopo le parole del neo-premier Alexis Tsipras che ha annunciato lo smantellamento del piano di austerity e la fine del programma di bailout voluto dall'Ue. Nel suo primo discorso in parlamento, ieri, Tsipras si è posto in rotta di collisione con i partner europei. Venerdì Standard & Poor's aveva tagliato il rating sul debito sovrano del Paese mettendo l'esecutivo ulteriormente sotto pressione nella ricerca di un accordo con i creditori internazionali. Alle 11,30 italiane l'indice greco ATG cede il 5,2%, mentre l'indice settoriale dei bancari segna un ribasso del 9,1%. Banca Nazionale greca, Alpha Bank e Banca del Pireo perdono tutte tra il 7 e il 10%. Non ci sono segnali secondo cui i partner europei demorderanno oppure aumenteranno i loro prestiti per lasciare ad Atene il tempo di negoziare. Atene è piuttosto sempre più pressata perché faccia fede ai suoi impegni riguardo alla linea di credito da 240 miliardi di euro ricevuta da Ue e Fmi. "Le possibilità di un compromesso sono minime il che fa salire il rischio di default per la Grecia e la possibile uscita dall'euro fra pochi mesi", commenta Markus Huber, senior analyst di Peregrine & Black. Ad appesantire il mood del mercato, anche il peggiorare delle tensioni in Ucraina e i dati negativi di questa mattina sulla bilancia commerciale cinese, mentre l'effetto positivo del QE della Bce comincia a non farsi più sentire. Alle 11,30 italiane l'FTSEurofirst 300 cede lo 0,98% a quota 1475,96 dopo aver chiuso sostanzialmente piatto ieri a 1487,81 punti. Cali sostenuti alla stessa ora tra le piazze nazionali, lo spagnolo Ibex è in ribasso dello 1,79%, l'FTSE 100 dello 0,61%, il CAC 40 dello 0,77%, mentre il DAX segna un -1,45%. Tra gli altri titoli in evidenza oggi: Audi cede quasi il 2% nonostante l'annuncio di vendite record in gennaio. Hsbc perde l'1,6% dopo aver ammesso errori da parte della controllata svizzera riguardo ad alcune questioni fiscali. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia