Borse Europa attese in calo dopo dati bilancia commerciale cinese

PARIGI, 9 febbraio (Reuters) - I mercati azionari europei sono attesi oggi in calo dopo la diffusione di dati che indicano l'export cinese in calo del 3,3% su anno e l'import giù addirittura del 19,9%, peggio delle previsioni degli analisti, mettendo in evidenza la sempre maggiore debolezza della seconda economia mondiale.