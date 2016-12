BORSE EUROPA - Indici forti dopo inattesa mossa espansiva Banca Giappone

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3089,59 1,77 3019 FTSEUROFIRST300 1345,29 1,33 1316,39 STOXX BANCHE 193,2 2,00 194,21 STOXX OIL&GAS 319,33 1,27 335 STOXX ASSICURAZIONI 238,25 1,37 228,22 STOXX AUTO 458,64 1,47 481,95 STOXX TLC 302,35 1,17 297,6 STOXX TECH 283,63 1,54 290,51 PARIGI, 31 ottobre (Reuters) - Azionario europeo in buon rialzo questa mattina sulla scia del rally di Tokyo dopo che la Banca del Giappone ha sorpreso i mercati ampliando ulteriormente la politica di 'quantitative easing'. Alle 10,30 circa l'FTSEurofirst 300 segna un +1,33% a quota 1345,29 estendendo i guadagni delle ultime due settimane. Tra le piazze europee, Francoforte sale dell'1,6%, Londra dell'1,14%, Parigi dell'1,93%. La banca centrale giapponese ha annunciato a sorpresa che incrementerà la base monetaria a circa 80.000 miliardi di yen l'anno. Sulla notizia il Nikkei è schizzato del 4,8%. Tra i titoli in evidenza oggi: Royal Bank of Scotland guadagna oltre il 3% dopo aver annunciato di aver accantonato da parte 400 milioni di sterline per coprire potenziali multe per manipolazione del mercato valutario e altri 100 mln per compensare problemi su prestiti alla clientela. Bnp Paribas sale del 3,5% dopo aver annunciato di essere tornata in utile nel terzo trimestre dal rosso del secondo. International Airline group, che detiene British Airways, segna un +3,8% dopo aver alazato le sue previsioni annue di profitto a seguito di un balzo del 30% nei profitti del terzo trimestre. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia