Borse Europa viste in rialzo, resta focus su utili

PARIGI, 29 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo oggi, mentre l'azionario asiatico ha toccato i massimi da un mese spinto dal rimbalzo di oltre l'1% a Wall Street sull'ottimismo per i risultati societari e le prospettive che la Federal Reserve ribadisca la volontà di non alzare a breve i tassi di interesse.