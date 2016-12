BORSE EUROPA - Indici in rialzo, Sanofi in controtendenza

INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3029,35 1,01 3019 FTSEUROFIRST300 1314,53 0,73 1316,39 STOXX BANCHE 191,63 0,65 194,21 STOXX OIL&GAS 310,97 0,89 335 STOXX ASSICURAZIONI 232,24 0,94 228,22 STOXX AUTO 442,69 1,27 481,95 STOXX TLC 293,25 1,75 297,6 STOXX TECH 275,42 1,1 290,51 PARIGI, 28 ottobre (Reuters) - Azionario europeo in rialzo questa mattina, dopo le perdite di ieri, grazie ad una serie di risultati societari migliori delle attese per alcune blue chip tra le quali la farmaceutica Novartis e UBS. Alle 10,45 circa l'FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,73% a quota 1.314,53 con UBS in rialzo dell'1,9% e Novartis dell'1,7%. In controtendenza, la francese Sanofi che cede il 7,1% dopo vendite trimestrali peggiori delle attese. Tra le piazze europee, Francoforte sale dell'1,46%, Londra dello 0,4%, Parigi dello 0,45%. I titoli in evidenza oggi: La petrolifera BP cede lo 0,4% dopo i risultati del terzo trimestre, depressi dal calo dei prezzi del greggio e dalle sanzioni occidentali a Mosca che pesano in particolare sul suo partner russo Rosneft Air France-KLM guadagna lo 0,4% dopo aver annunciato che la controllata olandese taglierà 7.500 posti di lavoro, circa il 25% del totale, facendo ricorso all'outsourcing. La tlc olandese KPN sale del 3,6% dopo risultati migliori delle attese. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia