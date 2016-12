BORSE EUROPA - Positive dopo test Bce, poi perdono guadagni su Ifo

INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3007,49 -0,76 3019 FTSEUROFIRST300 1306,43 -0,47 1316,39 STOXX BANCHE 191,23 -1,28 194,21 STOXX OIL&GAS 309,18 -0,75 335 STOXX ASSICURAZIONI 230,43 -0,24 228,22 STOXX AUTO 439,01 -0,89 481,95 STOXX TLC 288,49 -0,61 297,6 STOXX TECH 273,02 -0,39 290,51 LONDRA, 27 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo parte al rialzo nei primi scambi, rassicurato dagli esiti dei test Bce sulle banche migliori delle attese, ma poi perde terreno in mattinata a seguito di un indice Ifo tedesco più debole del previsto, ai minimi degli ultimi due anni. Alle 10,45 circa italiane l'FTSEurofirst 300 perde lo 0,47% a quota 1.306,43. Tra le piazze europee, Francoforte cede lo 0,53%, Londra lo 0,41%, Parigi lo 0,57%. Tra i titoli in evidenza oggi: La più grossa banca portoghese, Millennium bcp, che ha fallito i test Bce, è in rialzo del 7% dopo aver detto di aver già preso contromisure nel 2014 e di non aver bisogno di aumenti di capitale o vendite di asset. L'istituto di credito britannico Lloyds cede il 2% dopo aver superato a stento i test. Affondano Monte dei Paschi di Siena e Carige (-15 e -17% rispettivamente) dopo aver riportato carenze di capitali. Perde il 7% il marchio olandese della logistica TNT Express dopo aver lanciato un warning sull'impatto negativo sul business dalla crescita debole di alcuni Paesi sui suoi mercati di riferimento. Sanofi cede lo 0,2% dopo che il board ha fatto sapere che al momento la successione dell'AD Chris Viehbacher non è in agenda. La tedesca Continental segna un calo dello 0,17% dopo che il direttore finanziario ha detto ad un giornale tedesco che l'azienda produttrice di pneumatici cerca acquisizioni nel settore industriale, possibilmente in Asia con un budget fino a 2 miliardi di euro. Galp guadagna oltre il 2% dopo aver annunciato nel terzo trimestre profitti raddoppiati, ben oltre le attese di mercato. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia