BORSE EUROPA - Indici partono in calo, pausa dopo rally

INDICI ORE 10,00 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3274,64 -0,08 3019 FTSEUROFIRST300 1399,01 -0,14 1316,39 STOXX BANCHE 203,57 0,02 194,21 STOXX OIL&GAS 357,19 -0,48 335 STOXX ASSICURAZIONI 239,97 -0,03 228,22 STOXX AUTO 496,18 1,07 481,95 STOXX TLC 300,51 -0,27 297,6 STOXX TECH 299,48 -0,27 290,51 PARIGI, 5 settembre (Reuters) - L'azionario europeo è partito in leggero ribasso, prendendo fiato dopo il rally seguito ieri al taglio a sorpresa dei tassi da parte della Bce, che ha anche lanciato misure di stimolo per supportare la crescita dell'area euro. Alle 10 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna -0,17%, mentre l'indice delle blue chip Euro STOXX 50 perde lo 0,10%. Francoforte, partita in calo, sale dello 0,2%, Parigi arretra di 0,10% mentre Londra cala dello 0,15%. Le azioni della BP sono partite ancora in calo, con una perdita che ha sfiorato in avvio l'1%, dopo la flessione della vigilia innescata dalla decisione di un giudice Usa che ha definito il gruppo petrolifero "ampiamente negligente" nel caso dell'incidente nel Golfo del Messico di quattro anni fa, con un giudizio che potrebbe portare a un ulteriore sanzione di 18 miliardi che si aggiungerebbe ai 42 già applicati alla società per il più grave disastro ambientale al largo delle coste negli Stati Uniti. Tra i titoli in evidenza oggi: L'azienda svedese Eniro ha tagliato le stime di utile per l'esercizio in corso per la seconda volta in due mesi dopo la scoperta di errori contabili che potrebbero portare a un'inchiesta della polizia. La società, che ha rimpiazzato appena tre settimane fa l'AD Johan Lindgren, ha detto di aspettarsi un utile operativo di 700 milioni di corone in 2014, rispetto agli 850 milioni che aveva previsto a luglio. La svizzera Bellevue Group ha annunciato l'acquisizione di Adamant Biomedical Investments AG da Zuercher Kantonalbank ZKB.UL senza rivelare il prezzo, volta a rafforzare la posizione nel settore healthcare. L'accordo aggiungerà 831 milioni di franchi alle attività in gestione, portandole a 3,9 miliardi. Atlas Mara, il veicolo di investimento africano dell'ex numero uno Barclays, Bob Diamond, sta trattando per acquisire una quota da 275 milioni di dollari da Union Bank of Nigeria, secondo quanto riferito da una persona vicina alla situazione. Basata a Lagos, la UBN fu fondata come Colonial Bank nel 1917 e dal 1925 agli anni 70 è stata controllata dalla Barclays , la banca britannica che Diamond ha guidato prima dell'uscita di due anni fa. Ubn capitalizza circa 850 milioni di dollari. Atlas Mara deve decidere se prendere la quota di minoranza entro domenica. Nessun commento né da Atlas Mara né da UBN. La catena di abbigliamento e articoli per la casa Laura Ashley Holdings Plc ha registrato un incremento del 14,9% nel suo utile semestrale pre-tasse (a 8,5 milioni di sterline), aiutata dalla forte crescita delle vendite online nel Regno Unito, salite del 6,1% a 22,5 milioni di sterline nel periodo.