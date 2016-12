Borse europee viste in calo dopo rally, occhi su occupati Usa

PARIGI, 5 settembre (Reuters) - L'azionario europeo dovrebbe aprire la seduta in calo, prendendo una pausa dopo il rally della seduta precedente innescato dal taglio a sorpresa dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea, che ha anche lanciato nuove misure a sostegno del ciclo come il programma di acquisto 'abs' e 'covered bond'.

Gli investitori sono anche in attesa dei dati sugli occupati Usa. L'attesa è per un aumento degli occupati non agricoli pari a 225.000 unità in agosto, dopo il rialzo di 209.000 a luglio. Il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere al 6,1% dal 6,2%.