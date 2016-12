BORSE EUROPA - Indici guadagnano terreno, cautela in attesa Bce

INDICI ORE 10,15 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3195,24 0,64 3019 FTSEUROFIRST300 1381,92 0,37 1316,39 STOXX BANCHE 197,66 0,53 194,21 STOXX OIL&GAS 358,4 0,09 335 STOXX ASSICURAZIONI 235,95 0,69 228,22 STOXX AUTO 478,99 1,1 481,95 STOXX TLC 297,92 0,03 297,6 STOXX TECH 295,86 0,39 290,51 PARIGI, 2 settembre (Reuters) - L'azionario europeo è in leggero rialzo questa mattina, con gli investitori cauti in attesa delle decisioni di politica monetaria della Bce di giovedì. Inducono alla prudenza anche la mancanza di orientamento dovuta alla chiusura, ieri, di Wall Street in occasione del Labor Day, e le tensioni geopolitiche in Ucraina e Libia. Alle 10,15 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna +0,37%, mentre l'indice delle blue chip Euro STOXX 50 guadagna lo 0,64%. Francoforte guadagna lo 0,94%, Parigi lo 0,42% mentre Londra sale dello 0,32%. I mercati azionari europi hanno recentemente messo a segno un rally sulla scia delle parole di Mario Draghi a fine agosto, che hanno fatto pensare che la Banca centrale europea si stia preparando a immettere liquidità nel sistema, probabilmente tramite il 'quantitative easing'. Fonti interne alla Bce la settimana scorsa hanno detto a Reuters che una nuova mossa della Bce nella riunione di questa settimana è improbabile ma non impossibile. L'euro ha toccato un nuovo minimo da un anno sull'incertezza per le decisioni della Bce. Il dollaro è salito ai massimi da sette mesi contro lo yen. Tra i titoli in evidenza oggi: Bene i bancari dell'eurozona, con Banco Popular in progresso di quasi il 2%. Tipp24 sale del 2,4% dopo che il gruppo tedesco di giochi online ha ripristinato l'outlook per il 2014. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia