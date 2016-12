Borse Ue viste in leggero calo, occhi sui dati

LONDRA, 28 agosto (Reuters) - L'azionario europeo dovrebbe aprire in leggero calo dopo aver toccato i massimi da un mese nella seduta precedente, con gli investitori che aspettano i dati sull'inflazione per capire come la Bce potrebbe decidere di intervenire.

Fonti della Banca centrale europea hanno detto ieri che l'istituto di Francoforte non dovrebbe adottare nuove azioni la prossima settimana, a meno che i dati sui prezzi al consumo di agosto, attesi domani, non mostrino che l'eurozona si sta avvicinando pericolosamente alla deflazione.

Per avere un'indicazione al riguardo, i mercati oggi aspettano il dato preliminare sull'inflazione tedesca. Fra gli altri dati attesi in giornata, quelli sulla disoccupazione in Germania e sulle vendite al dettaglio in Italia.