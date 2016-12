BORSE EUROPA - Mercati poco mossi, pesa fiducia consumatori Germania

INDICI ORE 10,22 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3191,57 -0,19 3019 FTSEUROFIRST300 1376,5 -0,02 1316,39 STOXX BANCHE 198,83 0,32 194,21 STOXX OIL&GAS 354,38 -0,33 335 STOXX ASSICURAZIONI 234,1 -0,03 228,22 STOXX AUTO 485,34 -0,68 481,95 STOXX TLC 297,61 0,52 297,6 STOXX TECH 295,98 0,16 290,51 PARIGI, 27 agosto (Reuters) - I mercati azionari europei sono poco mossi o in calo oggi, dopo il rally di questi giorni, mentre i dati indicano un calo della fiducia dei consumatori in Germania per la prima volta da oltre un anno e mezzo, inducendo alla cautela gli investitori. Nel frattempo, il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ha detto che il governo italiano dovrà rivedere al ribasso le previsioni sulla crescita del Pil, come peraltro previsto da diversi economisti. Alle 10,25 italiane circa l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna -0,02%, mentre l'indice delle blue chip Euro STOXX 50 perde lo 0,19%. Francoforte cede lo 0,14%, Parigi lo 0,15 mentre Londra è poco mossa (0,05%). Sui risultati di alcune importanti aziende pesa intanto l'impatto della crisi ucraina e delle tensioni tra l'Occidente e Mosca. Per esempio la norvegese Marine Harvest, il più grande produttore mondiale di salmone, ha detto di prevedere che le sanzioni russe creeranno problemi a breve termine, e il titolo perde quasi l'1,5%. "Gli indici europei hanno superato tutte le zone di resistenza come le trend line, le medie mobili a 50 e 100 giorni, i livelli di ritracciamento al 50% dell'ultima correzione. Ora sono pronte a rivisitare i massimi del 2014", dice Gerald Sagnier, analista di Aurel BGC. Tra i titoli in evidenza: L'immobiliare britannica Foxtons perde oltre il 6% dopo aver annunciato che prevede un rallentamento delle transazioni immobiliari nella seconda metà dell'anno, dovuto alle misure govenative sul controllo dei prestiti ipotecari. La compagnia aerea tedesca Lufthansa perde oltre il 2,7%, in attesa del ritorno al tavolo negoziale di domani con i sindacati dei piloti per cercare un accordo sull'età del pensionamento. Royal Bank of Scotland guadagna oltre l'1%, mentre è attesa proprio per oggi una multa della Fca, l'autorità britannica della finanza, nell'ambito di un'inchiesta su consulenze in ambito immobiliare. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia