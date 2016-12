BORSE EUROPA - Indici poco mossi, rally di Londra

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3160,83 -0,15 3019 FTSEUROFIRST300 1367,64 0,08 1316,39 STOXX BANCHE 196,51 0,28 194,21 STOXX OIL&GAS 352,22 -0,02 335 STOXX ASSICURAZIONI 232,91 0,05 228,22 STOXX AUTO 483,62 -0,1 481,95 STOXX TLC 295,73 0,01 297,6 STOXX TECH 293,88 -0,27 290,51 PARIGI, 26 agosto (Reuters) - Stamani l'azionario europeo è poco mossi, rimangiandosi i forti guadagni della seduta di ieri alimentati dalla prospettiva di ulteriori misure di stimolo da parte della Banca centrale europea. Londra, chiusa ieri per festività, guadagna terreno come previsto, con il titolo del colosso pubblicitario WPP che guida il rialzo. Alle 10,30 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale di un frazionale 0,08%. L'indice delle blue chip Euro STOXX 50 perde lo 0,15%. Francoforte cede lo 0,26%, Parigi poco mossa (0,01%) mentre Londra avanza dello 0,4%. Parlando venerdì a una conferenza di banchieri centrali a Jackson Hole, in Wyoming, il presidente della Bce Mario Draghi ha detto che l'istituto di Francoforte è pronto a mettere in campo tutti gli strumenti "disponibili" per contrastare l'eventuale ulteriore calo dell'inflazione. Le parole di Draghi, che hanno spinto l'euro ai minimi da un anno contro il dollaro, hanno alimentato le speculazioni sulla possibilità che la Bce vari una politica di acquisto di titoli su larga scala - quantitative easing o QE - per immettere liquidità nel sistema finanziario e provocare una ripresa dell'inflazione. L'azionario europeo guadagna terreno da metà 2012, con il FTSEurofirst 300 in rialzo del 45%; il rally ha perso slancio a giugno, con gli investitori preoccupati dall'impatto della crisi ucraina e delle sanzioni occidentali contro la Russia e dopo che una serie di dati macroeconomici Usa hanno alimentato l'idea che la Fed possa alzare i tassi di interesse prima del previsto. Tra i titoli in evidenza: WPP guadagna l'1,5% dopo aver annunciato un utile per il primo semestre poco sopra le attese e aver confermato gli obiettivi. Il produttore di rame Antofagasta lascia sul terreno circa il 2,8% dopo aver annunciato core profit in rosso nel primo semestre per via di costi di produzione più alti e del calo dei prezzi del rame. La società di servizi aziendali Regus perde il 5,9% dopo aver annunciato di voler aprire almeno 450 filiali quest'anno a fronte delle 300 stimate in precedenza. La società di servizi business Bunzl guadagna l'1,65% dopo i risultati del primo semestre. Adocia sale di circa il 2,9% dopo la presentazione di uno studio clinico su una terapia per una grave complicazione del diabete. La società di ingegneria olandese Imtech guadagna oltre il 7% sulla vendita della divisione Ict. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia