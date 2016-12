Borse Europa viste in rialzo, occhi su Ucraina

MILANO, 18 agosto (Reuters) - L'azionario europeo è visto in ripresa ad inizio settimana aiutato dall'allentamento dei timori per i rischi geopolitici.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in rialzo di 28 punti, pari a +0,4%, il tedesco DAX prenda 79-81 punti, +0,9%, e il francese CAC 40 sia in progresso di 29 punti, +0,7%.

Il FTSEurofirst 300 ha chiuso venerdì scorso in calo dello 0,45%.

Le forze ucraine hanno issato la bandiera nazionale su una stazione di polizia nella città di Luhansk, che per mesi è stata sotto il controllo dei ribelli, come ha detto ieri il governo di Kiev, in quella che potrebbe essere una svolta nella guerra contro i separatisti filorussi.