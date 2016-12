BORSE EUROPA - Indici poco mossi, cautela per timori crescita globale

INDICI ORE 10,35 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.293,31 0,12 3019 FTSEUROFIRST300 1.393,53 0,14 1316,39 STOXX BANCHE 205,96 0,1 194,21 STOXX OIL&GAS 365,6 0,23 335 STOXX ASSICURAZIONI 233,69 0,11 228,22 STOXX AUTO 525,76 -0,05 481,95 STOXX TLC 304,66 0,01 297,6 STOXX TECH 287,74 0,56 290,51 PARIGI, 12 giugno (Reuters) - L'azionario europeo è in modesto rialzo oggi, ma i guadagni sono limitati da rinnovati timori sulla crescita globale e dalla debole performance dei minerari, con Rio Tinto e BHP Billiton entrambi in calo dell'1,4%. Il taglio delle stime della Banca mondiale sulla crescita mondiale ha indotto alcuni investitori a chiudere qualche posizione e rimanere cauti. Alle 10,30 italiane il FTSEurofirst 300 è in rialzo dello 0,14% a quota 1.393,53. Tra le varie piazze, Francoforte +0,09%, Parigi +0,21%, Londra -0,1% e Madrid +0,1%. I titoli in evidenza: * B&M è in rialzo del 5% sopra al prezzo di quotazione. * Synairgen schizza del 39% dopo aver venduto ad AstraZeneca i diritti per un medicinale per l'asma per la cifra record di 232 milioni di dollari. * La casa di moda online boohoo.com guadagna il 4,3% dopo aver riportato un balzo del 24% nei ricavi del primo trimestre. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia