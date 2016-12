BORSE EUROPA - Indici prendono fiato dopo recente rally

INDICI ORE 10,10 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3304,08 -0,04 3019 FTSEUROFIRST300 1393,03 -0,05 1316,39 STOXX BANCHE 208,07 -0,03 194,21 STOXX OIL&GAS 365,95 -0,29 335 STOXX ASSICURAZIONI 234,44 -0,09 228,22 STOXX AUTO 527,8 -0,54 481,95 STOXX TLC 308,42 -0,61 297,6 STOXX TECH 287,11 0,26 290,51 LONDRA, 10 giugno (Reuters) - Le borse europee prendono fiato dopo una tre giorni di rialzi alimentati dalle decisioni della Bce, con i grafici tecnici che indicano che l'indice Euro STOXX 50 è in "ipercomprato". Alle 10,10 italiane il FTSEurofirst 300 è piatto a 1.392,81. Tra le varie piazze, Francoforte cede 0,1%, Parigi scivola di 0,04% e Londra arretra di 0,4%. I titoli in evidenza: Tra gli investitori che hanno preso beneficio del rally, il miliardario Usa Wilbur Ross, che ha detto che avrebbe venduto il 5,5% di Bank of Ireland tre anni dopo l'ingresso, con un profitto stimato superiore al 150%. La società di sicurezza digitale Gemalto è tra i top nei rialzi del FTSEurofirst, con un progresso del 3,1%, dopo aver annunciato di essere stata selezionata come fornitore da China Telecom. Eckoh, fornitore di tecnologia per servizi di pagamento, ha realizzato un balzo del 28% nel fatturato annuale, avendo vinto un nuovo contratto con Telefonica UK e Yodel e con il rinnovo dei contratti dei vecchi clienti. A Parigi Euronext ha detto che punta a raccogliere tra 880 milioni e 1,158 miliardi di euro in una Ipo che valuterebbe la piattaforma di mercato fino a 1,75 miliardi. La controllante Intercontinental Exchange Inc offrirà fino al 60,15% del capitale della società a un prezzo atteso tra 19 e 25 euro per azione. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia