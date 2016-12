BORSE EUROPA - Indici estendono rally scorsa settimana

INDICI ORE 10,25 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.296,96 0,22 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.391,18 0,19 1.316,39 STOXX BANCHE 207,51 0,32 194,21 STOXX OIL&GAS 366,02 0,15 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 234,22 0,02 228,22 STOXX AUTO 531,38 -0,1 481,95 STOXX TLC 309,54 0,48 297,60 STOXX TECH 285,9 0,13 290,51 PARIGI, 9 giugno (Reuters) - Le borse europee estendono questa mattina il rally visto la scorsa settimana, sulla scia dei guadagni a Wall Street e in Asia dopo dati rassicuranti sull'occupazione Usa. I volumi sono attesi sottili per una festività, oggi, anche se i mercati sono aperti quasi ovunque tranne in Svizzera, Austria e Grecia. Alle 10,25 italiane il FTSEurofirst 300 segna un rialzo dello 0,19% a 1.391,18. Tra le varie piazze, Francoforte +0,09% Parigi -0,01%, Londra +0,28%. I titoli in evidenza: Gecina cede il 4% dopo che la spagnola Metrovacesa ha annunciato la vendita della sua quota del 27%. Borussia Dortmund cede il 9% dopo che Deutsche bank ha detto che non acquisterà una quota del club di calcio. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia