BORSE EUROPA - Indici positivi su attese di mosse espansive Bce

LONDRA, 31 marzo (Reuters) - INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.177,67 0,19 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.337,1 0,36 1.316,39 STOXX BANCHE 199,4 0,62 194,21 STOXX OIL&GAS 338,14 0,42 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 227,2 0,63 228,22 STOXX AUTO 522,58 0,33 481,95 STOXX TLC 294,27 0,36 297,60 STOXX TECH 289,44 0,28 290,51 LONDRA, 31 marzo (Reuters) - Azionario europeo in rialzo questa mattina, per la quinta seduta consecutiva, ai massimi delle ultime tre settimane sulle crescenti attese secondo cui la Bce potrebbe rendere più accomodante la propria politica monetaria e la Cina sarebbe pronta a misure di stimolo per la propria economia. Alle 10,45 italiane l'FTSEurofirst 300 sale dello 0,36% a 1.337,1 punti dopo aver toccato quota 1,340.73, livello più alto dall'inizio di marzo. Il paniere europeo delle blue chip Euro STOXX 50 guadagna lo 0,19% a 3.109,00 e ha toccato oggi i massimi di cinque anni e mezzo. Tra le singole piazze, Francoforte +0,21%, Parigi +0,15%, Londra +0,41%. Il mercato attende i dati sull'inflazione nella zona euro che saranno resi noti in mattinata dopo che il calo a sorpresa di prezzi al consumo in Spagna e in Germania venerdì ha aumentato le pressioni sulla Banca centrale europea perché al board previsto giovedì prenda misure addizionali per scongiurare le spinte deflattive. L'inflazione annua della zona euro è da cinque mesi sotto l'1% in quella che lo stesso presidente Bce Mario Draghi ha definito un "zona pericolo". "Il mood del mercato è rialzista, con i prezzi delle materie prime in salita e le tensioni geopolitiche che si stanno raffreddando", commenta un analista. Tra i vari settori, bene i minerari con l'indice STOXX Europe 600 Basic Resources in rialzo dell'1,3% sulle attese di misure di stimolo all'economia in Cina, maggior consumatore di metalli al mondo. Salgono anche i finanziari, sostenuti dai titoli delle banche italiane - Monte dei Paschi di Siena, Intesa Sanpaolo e UniCredit salgono tra lo 0,8 e il 3,6%: il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini ha detto in un'intervista ad un quotidiano tedesco che gli istituti di credito italiani non necessitano di aiuto da parte dello Stato. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia