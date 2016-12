Borse Europa viste in lieve rialzo su speranze mosse Bce, Cina

PARIGI, 31 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è visto in lieve rialzo oggi dopo i guadagni della scorsa settimana, sulle speranze di un allentamento della politica monetaria della Bce e dell'adozione di misure di stimolo all'economia da parte della Cina.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l'indice britannico FTSE 100 apra in rialzo di circa 11 punti o 0,2%, vedono il tedesco DAX in progresso di 43 punti (0,5%) e il francese CAC positivo di 12 punti (0,3%).

I riflettori saranno puntati sui dati dell'inflazione della zona euro. Un calo a sorpresa dell'inflazione in Spagna e Germania venerdì ha aumentato la pressione sulla Banca centrale europea perché adotti misure addizionali per scongiurare il rischio deflazione. L'inflazione tendenziale nella zona euro è da cinque mesi in quella che il presidente della Bce Mario Draghi ha definito la "zona di pericolo" sotto l'1%.