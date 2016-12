BORSE EUROPA - Indici poco mossi, cala H&M dopo allarme su utili

INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.133,09 0,09 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.320,78 0,1 1.316,39 STOXX BANCHE 196,3 -0,09 194,21 STOXX OIL&GAS 334,07 0,49 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 227,81 0,17 228,22 STOXX AUTO 509,94 -0,15 481,95 STOXX TLC 290,84 -0,02 297,60 STOXX TECH 288,37 0,49 290,51 LONDRA, 27 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso questa mattina in un mercato che resta tendenzialmente debole, colpito dal profit warning lanciato dal marchio della moda Hennes & Mauritz (H&M) il cui titolo perde oltre il 4%. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300, salito del 16% nel 2013 con un picco a gennaio sui massimi degli ultimi 5 anni e mezzo, alle 10,45 italiane è in marginale salita (+0,1%) a 1.320,78 punti. Il listino delle blue chip Euro STOXX 50 perde lo 0,09% a 3.133,09. Tra le singole piazze, Francoforte +0,1% Parigi -0,1%, Londra -0,37%. A deprimere il tono del mercato - già da qualche settimana ribassista a causa delle tensioni in Ucraina e delle scoraggianti notizie sul fronte macro cinese - anche il comparto bancario. L'indice di settore STOXX Europe 600 Banks Index alle 10,45 italiane è in calo dello 0,09%, con alcuni titoli in sofferenza dopo che la Federal Reserve ieri ha bloccato alcuni piani di buyback da parte di Citigroup, HSBC e Royal bank of Scotland. Tra gli altri titoli in in evidenza: * United Internet sale del 3,4% dopo aver alzato il suo divendo annuale e annunciato un outlook migliore delle attese. * Sma Solar perde il 5,6% dopo aver registrato una perdita annuale record. Alcatel-Lucent sale del 5% dopo l'annuncio di un accordo con China Mobile. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia