Borse Europa viste in calo sulla scia di Wall Street

PARIGI, 27 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è visto in calo oggi, interrompendo un andamento di recupero e muovendosi sulla scia del calo della Borsa Usa appesantita dalle vendite sui tecnologici.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l'indice britannico FTSE 100 apra in ribasso di 30-33 punti o 0,5%, vedono il tedesco DAX in calo di 34-38 punti (0,4%) e il francese CAC in flessione di 21 punti (0,5%).

Tra i tecnologici Usa, Facebook ha perso il 6,9% dopo aver annunciato l'acquisto della Oculus VR Inc, un produttore di occhiali per giochi da realtà virtuale, per 2 miliardi di dollari. Forte calo anche per King Digital Entertainment Plc , produttore del popolare gioco "Candy Crush Saga", al debutto di Borsa con un calo del 15,6% dopo una offerta iniziale da circa 6 miliardi di dollari.

Anche le tensioni tra Mosca e Occidente hanno pesato sul sentiment degli operatori. Usa e Ue sono d'accordo per lavorare assieme nella preparazione di possibili più dure sanzioni economiche in reazione all'intervento russo in Ucraina, anche nel settore dell'energia.