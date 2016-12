Borse Europa attese positive, focus su Ifo e occhi su Rbs

LONDRA, 25 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è visto in rialzo stamani in scia a un recupero finale di alcuni indici della Borsa Usa, anche se i guadagni potrebbero essere frenati dalle attese di segnali di debolezza dall'economia tedesca.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l'indice britannico FTSE 100 apra in rialzo di 16-17 punti, il tedesco DAX in crescita di 33-40 punti e il francese CAC di 19-20 punti.

Ieri sera il Dow Jones e lo S&P 500 hanno recuperato le perdite nel finale dando sostegno alle attese di un recupero in Europa. Ieri l'indice della Borsa di Francoforte ha perso l'1,7% e guarda ora alla diffusione dell'indice Ifo con apprensione dopo i deludenti dati Pmi di febbraio della vigilia. "Le attese sono per un leggero calo a 110,9 a marzo dal 111,3 precedente" ha scritto in una nota un analista di Societe Generale.

Oltre alle preoccupazioni per l'evoluzione della crisi in Ucraina, il mercato guarda anche alle azioni della Royal Bank of Scotland. Fonti vicine alla situazione hanno detto ieri a Reuters che la banca ha avuto contatti per la possibile cessione della sua attività Usa Citizens con Sumitomo Mitsui Financial Group. Anche Mitsubishi UFJ Financial Group ha valutato l'affare.