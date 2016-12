BORSE EUROPA - Aprono in positivo, Milano la migliore

PARIGI - INDICI ORE 10,12 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3102,81 0,16 3019 FTSEUROFIRST300 1327,14 0,13 1316,39 STOXX BANCHE 201,61 -0,12 194,21 STOXX OIL&GAS 325,43 0,02 335 STOXX ASSICURAZIONI 230,58 -0,02 228,22 STOXX AUTO 511,08 0,26 481,95 STOXX TLC 293,53 -0,14 297,6 STOXX TECH 281,85 -0,11 290,51 Le borse europee hanno aperto in lieve rialzo oggi, per la settima volta successiva, grazie ai dati migliori delle attese sulla crescita economica in Germania e Francia, che sembrano promettere anche rialzi nei profitti delle aziende europee nel corso del 2014. Il mercato migliore è quello di Milano. Alle 10,15 circa l'FTSEurofirst 300 sale dello 0,16% a 3102,81 punti, ma sono negativi gli indici europei di banche, tlc e tech. Tra le singole piazze, Francoforte segna +0,35%, Parigi 0,2% , Madrid 0,24%, mentre Londra resta leggermente negativa, -0,1%. L'FTMIB di Milano segna +0,88%. Tra i titoli in evidenza oggi: * ThyssenKrupp sale dell'1,70% circa, dopo aver registrato un aumento superiore al 2%, grazie all'annuncio oggi di un aumento superiore alle previsioni dell' utile operativo adjusted. * Il titolo minerario Anglo American guadagna oltre l'1% dopo la notizia che il suo progetto di Minas Rio è in corso e la produzione di minerali di ferro comincerà entro l'anno. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia