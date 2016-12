BORSE EUROPA - Indici in rialzo su bilancia cinese, Wall Street

INDICI ORE 10,25 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.093,39 0,53 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.323 0,44 1.316,39 STOXX BANCHE 203,09 1,02 194,21 STOXX OIL&GAS 326,51 0,36 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 229,69 1,02 228,22 STOXX AUTO 505,13 1,24 481,95 STOXX TLC 291,4 -0,28 297,60 STOXX TECH 280,96 -0,36 290,51 LONDRA, 12 febbraio (Reuters) - Azionario europeo in buon rialzo questa mattina, sostenuto da risultati societari positivi ma anche dalle notizie rassicuranti provenienti da Cina e Usa. Alle 10,25 italiane l'FTSEurofirst 300 sale dello 0,44% a 1.323 punti, nella sesta sessione consecutiva a segno più, proseguendo nel rimbalzo dai minimi visti all'inizio del mese. Tra le singole piazze, Francoforte +0,64% Parigi +0,43%, Londra +0,24%. Solo due settori sono in territorio negativo, con gli investitori che si spostano anche su asset rischiosi dopo i dati positivi sulla bilancia commerciale cinese e la forte performance di Wall Street, in rialzo per la quarta seduta consecutiva dopo le dichiarazioni del numero uno della Fed Janet Yellen sul prosieguo di una politica monetaria accomodante. Tra i titoli in evidenza oggi: * Societe Generale sale del 3,9% dopo aver annunciato maggiori proventi per gli azionisti nel 2014 sotto forma di dividendi. * Anche il titolo petrolifero francese Total è in rialzo (+1,31%) dopo aver comunicato un aumento della cedola. * Heineken mette a segno un +2,8% a seguito di una trimestrale in linea con le attese e dopo aver annunciato ricavi nuovamente in crescita per il 2014. * Barclays è in calo per il secondo giorno consecutivo, colpita dalla revisione al ribasso del target price da parte di diversi analisti all'indomani dei deludenti risultati trimestrali. * Kpn cede intorno al 3% dopo che la controllante messicana America Movil ha annunciato una limatura della partecipazione nel gruppo olandese. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia