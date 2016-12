BORSE EUROPA - Indici in rialzo con L'Oreal, attendono Yellen

INDICI ORE 10,55 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.059,69 0,88 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.309,94 0,68 1.316,39 STOXX BANCHE 199,68 0,72 194,21 STOXX OIL&GAS 323,79 1,04 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 226,79 1,02 228,22 STOXX AUTO 491,23 1,33 481,95 STOXX TLC 291,24 0,22 297,60 STOXX TECH 280,44 0,82 290,51 LONDRA, 11 febbraio (Reuters) - Azionario europeo positivo questa mattina, in un mercato in cui brilla la francese L'Oreal e mentre gli investitori attendono parole rassicuranti, in giornata, dal numero uno della Fed Janet Yellen. L'Oreal's guadagna il 2,5% dopo aver annunciato l'acquisto dell'8% del suo capitale per 6,6 mld di euro dalla svizzera Nestle, rafforzando l'utile per azione di oltre il 5%. A sostenere il titolo francese, anche un aumento delle vendite superiore alle attese nel quarto trimestre. Alle 10,55 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,68% a 1.309,94 punti, intorno ai massimi delle ultime due settimane. Tra le singole piazze Francoforte +1,06% Parigi +0,74%, Londra +0,86%. Il mercato spera che il nuovo governatore della Fed mantenga toni rassicuranti nella sua audizione al Congresso prevista oggi. Yellen, in particolare, potrebbe indicare un piccolo aggiustamento nella guidance sui tassi, visto che il tasso di disoccupazione Usa è vicino al target dell'istituto centrale. I titoli in evidenza: * Hexagon segna un rialzo del 4,7% dopo risultati trimestrali in linea con le attese e una previsione sulle vendite in crescita di almeno il 5% quest'anno. * Sale dell'1,7% BMW dopo aver annunciato vendite a un massimo record in gennaio. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia