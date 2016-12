CORRETTO-BORSE EUROPA - Indici poco mossi dopo avvio positivo, Nokia in evidenza

(Precisa che variazione indice francese è positiva) LONDRA, 10 febbraio - INDICI ORE 10,17 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3045,06 0,22 3019 FTSEUROFIRST300 1302,16 0,16 1316,39 STOXX BANCHE 198,72 -0,06 194,21 STOXX OIL&GAS 320,29 0,07 335 STOXX ASSICURAZIONI 224,31 -0,03 228,22 STOXX AUTO 484,23 0,17 481,95 STOXX TLC 290,77 -0,34 297,6 STOXX TECH 279,25 0,91 290,51 Dopo una partenza positiva, come nelle previsioni, i mercati azionari europei sono poco mossi o negativi questa mattina, con Madrid che registra la perdita maggiore. La previsione favorevoli si basavano sulla buona performance di Wall Street venerdì scorso, nonostante un rapporto sull'occupazione deludente, ma il clima resta prudente in vista degli eventi previsti in settimana, a partire dalla prima uscita pubblica del nuovo presidente Federal Reserve Janet Yellen. Gli investitori aspettano anche una serie di importanti dati congiunturali, tra cui le vendite al dettaglio Usa, giovedì prossimo e la prima stima di crescita della zona euro nel quarto trimestre 2013, attesa per venerdì. Intorno alle 10,20 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna un +0,16% a quota 1302,16. Tra i singoli mercati Francoforte guadagna +0,34%, Parigi 0,36% e Londra 0,17%, Madrid perde lo 0,28%, mentre Milano è a -0,04%. Tra i titoli in evidenza: * Il produttore di cellulari e smartphone Nokia guadagna oltre 4%, ma ha sfiorato +7%, dopo aver trovato un accordo con HTC su alcuni brevetti, una soluzione che secondo gli analisti di Credit Suisse aprirà la strada a nuovi accordi di licenza e maggiori incassi. * Il numero uno della cosmetica mondiale Oreal avanza più di 4% in scia a speculazioni sulla riduzione della partecipazione di Nestlé, il cui titolo sale a propria volta oltre 1%. * Perde invece quasi il 4% Securitas, secondo specialista mondiale della sicurezza privata, dopo aver annunciato che il timodo miglioramento congiunturale in Europa e Usa non ha avuto effetti sulla redditività, con i risultati del quarto trimestre inferiori alle attese. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia