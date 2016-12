BORSE EUROPA - Indici poco mossi attendono dati Usa su occupazione

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.009,29 -0,06 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.292,69 0,15 1.316,39 STOXX BANCHE 198,25 0,11 194,21 STOXX OIL&GAS 317,68 -0,47 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 222,71 0,01 228,22 STOXX AUTO 482,04 0,73 481,95 STOXX TLC 290,45 0,18 297,60 STOXX TECH 276,39 -0,16 290,51 LONDRA, 7 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso stamattina in attesa dei dati Usa sull'occupazione che saranno diffusi nel primo pomeriggio. I dati sui sussidi di disoccupazione Usa sono risultati più bassi delle attese e questo lascia ben sperare che anche le retribuzioni per il settore non agricolo di gennaio - principale indicatore sullo stato dell'occupazione statunitense - saranno positive. "Ci stiamo tenendo lunghi in attesa dei dati e se saranno buoni ci sarà una moderata chiusura delle posizioni corte", spiega un Markus Huber, senior trader di Peregrine & Black. Il mercato è brevemente sceso sulla notizia secondo cui la Corte Costituzionale tedesca si rivolgerà alla Corte Ue per contestare l'acquisto di bond da parte della Bce. Alle 10,30 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna un +0,15% a quota 1.292,69. Tra le singole piazze Francoforte +0,07%, Parigi -0,05% e Londra +0,07%. I titoli in evidenza: *ArcelorMittal, leader mondiale dell'acciaio e compagnia considerata il barometro dello stato di salute della manifattura globale, sale del 3,8% dopo previsioni di utili in rialzo per il 2014. *La società di costruzioni svedese Skanska cede il 3% dopo aver annunciato una trimestrale sotto le attese con uno scenario in lento miglioramento. *SSAB perde l'1,7% dopo aver riportato il sesto trimestre consecutivo in perdita fiaccato dal rallentamento della crescita in Cina. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia