BORSE EUROPA - Indici rimbalzano dopo recenti cali, sale Alcatel, attesa Bce

INDICI ORE 10.30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 2.976,43 0,47 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.278,24 0,5 1.316,39 STOXX BANCHE 195,9 0,49 194,21 STOXX OIL&GAS 315,1 0,2 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 220,17 0,53 228,22 STOXX AUTO 478,1 2,11 481,95 STOXX TLC 287,96 1,35 297,60 STOXX TECH 273,83 0,75 290,51 PARIGI, 6 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo rimbalza nella mattinata di oggi, dopo le nette perdite registrate nelle ultime due settimane, con la telefonica Alcatel-Lucent in forte rialzo (+7,4%) dopo una trimestrale rassicurante. La ripresa del mercato, però, avvertono i trader, potrebbe essere limitata in attesa del meeting Bce previsto in giornata. Dopo i dati sorprendenti sul calo dell'inflazione nell'area euro, infatti, è salita la pressione sulla banca centrale affinché agisca in modo da evitare che la zona euro scivoli in deflazione. Gli investitori, inoltre, restano riluttanti ad aprire nuove posizioni sul mercato in attesa dei dati sull'occupazione Usa in calendario domani. Alle 10,30 italiane l'FTSEurofirst 300 sale dello 0,5% a quota 1.278,24. Il benchmark paneuropeo ha ceduto circa il 6% nelle ultime due settimane - il peggior calo in 7 mesi - appesantito da dati deboli sul fronte manifatturiero cinese e statunitense, così come dal permanere dei timori secondo cui la riduzione dello stimolo per l'economia da parte della Fed potrebbe avere un impatto negativo sugli asset dei mercati emergenti. Tra le singole piazze Francoforte +0,74%, Parigi 0,65%, Londra +0,44%. I titoli in evidenza: Credit Suisse, AstraZeneca e Sanofi perdono terreno, con cali dallo 0,7 all'1,6%, dopo risultati deludenti. La società di abbigliamento e moda French Connection sale del 7% dopo che Cantor Fitzgerald ha alzato il target price sul titolo. Vodafone avanza di quasi il 2%. Il gruppo telefonico si è detto fiducioso che i ricavi inizieranno a migliorare grazie alla diffusione dei servizi 4G, dopo aver registrato un nuovo forte calo del fatturato a livello trimestrale. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia