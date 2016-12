BORSE EUROPA - Indici estendono ribassi, pesano trimestrali deludenti

INDICI ORE 10,25 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 2.952,52 -0,39 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.265,83 -0,56 1.316,39 STOXX BANCHE 192,62 0,53 194,21 STOXX OIL&GAS 312,6 -0,45 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 216,37 -0,44 228,22 STOXX AUTO 462,26 -1,63 481,95 STOXX TLC 285,47 -1,01 297,60 STOXX TECH 271,12 -0,96 290,51 LONDRA, 4 febbraio (Reuters) - Risultati al di sotto delle attese nelle trimestrali di varie compagnie europee spingono al ribasso le piazze del Vecchio continente questa mattina, con gli indici che estendono il calo registrato nelle ultime sedute. A deprimere il sentiment degli investitori, i timori sul fronte dei mercati emergenti ma anche dell'economia statunitense. Il 18% delle aziende nel paniere del DJ STOXX Europe 600 ha sinora annunciato le proprie trimestrali e di queste il 45% non hanno rispettato le attese, con le performance peggiori giunte dal settore petrolifero e dalle tlc. Alle 10,25 italiane, l'FTSEurofirst 300 cede lo 0,56% a quota 1.265,83, portando le perdite accumulate nelle ultime otto sedute ad oltre il 6%. Alla stessa ora, tra le singole piazze, Francoforte -0,94% Parigi -0,35%, Londra -0,41%. I dati insoddisfacenti giunti dal settore manifatturiero hanno depresso le quotazioni nella seduta di ieri e Wall Street ha esteso il ribasso dopo la chiusura delle piazze europee. A seguire Tokyo ha registrato un tonfo di oltre il 4% preoccupata per la situazione dell'economia Usa. Gli investitori temono che i dati sull'occupazione in arrivo dagli Stati Uniti venerdì non saranno positivi, rafforzando l'opinione di chi crede che la Federal Reserve abbia rallentato troppo presto il suo programma di stimolo all'economia. "Fino ai dati sugli occupati di venerdì il trading rimarrà molto cauto", commenta un operatore di mercato. I titoli in evidenza oggi: * Tra i peggiori nel listino europeo l'azienda tech ARM , in calo del 4,5% dopo risultati trimestrali sotto le previsioni. * La tlc olandese KPN cede il 5,7% dopo dati sui profitti peggiori delle attese. * BP perde l'1,2% su risultati deboli nel quarto trimestre. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia