BORSE EUROPA - Indici invertono rotta su timori mercati emergenti

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 2.994,65 -0,62 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.285,53 -0,44 1.316,39 STOXX BANCHE 194,29 -1,3 194,21 STOXX OIL&GAS 316,9 -0,4 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 218,82 -1,2 228,22 STOXX AUTO 473,84 -0,93 481,95 STOXX TLC 291,57 -0,8 297,60 STOXX TECH 276,55 -0,07 290,51 LONDON, 3 febbraio (Reuters) - Dopo una partenza al rialzo nei primi scambi, l'azionario europeo cambia direzione questa mattina e passa in terreno negativo, appesantito da risultati deludenti nel comparto bancario e dai persistenti timori sui mercati emergenti. Alle 10,20 italiane l'FTSEurofirst 300 cede lo 0,44% a 1.285,53 punti, dopo aver archiviato sei delle ultime otto sessioni al ribasso. L'indice paneuropeo ha perso l'1,9% a gennaio, segnando il primo calo mensile da agosto, con gli investitori preoccupati dal rallentamento della crescita in Cina e negli altri mercati emergenti, dalla riduzione dello stimolo monetario decisa dalla Fed in Usa e dai segnali, la scorsa settimana, di un raffreddamento dell'inflazione nell'area euro. Tra le singole piazze, Francoforte -0,47%, Parigi -0,43%, Londra -0,29%. I titoli in evidenza: *Corre Ryanair (+6,1%) dopo aver riconfermato i suoi profitti annuali. *La banca svizzera Julius Baer e l'istituto britannico Lloyds Banking Group cedono entrambi circa il 2,6% dopo che la prima non ha centrato i target annuali di utile e la seconda ha annunciato che pensa di ricominciare a pagare i dividendi più in là di quanto atteso dal mercato. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia