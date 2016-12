BORSE EUROPA - Indici in calo, pesano Fed e manifattura Cina

INDICI ORE 10,25 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 2.990,24 -0,7 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.282,39 -0,59 1.316,39 STOXX BANCHE 195,25 -0,87 194,21 STOXX OIL&GAS 320,81 0,5 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 220,63 -0,48 228,22 STOXX AUTO 472,42 -1,41 481,95 STOXX TLC 290,93 -0,47 297,60 STOXX TECH 277,27 0,42 290,51 PARIGI, 30 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo perde terreno questa mattina, per la quinta seduta su sei, dopo che, come atteso, la Fed ha ridotto lo stimolo per l'economia. A pesare sul sentiment di mercato anche il dato di questa mattina sulla manifattura cinese ai minimi da sei mesi. Alle 10,25 italiane l'FTSEurofirst 300 cede lo 0,59% portandosi a quota 1.282,39. L'indice paneuropeo registra in quattro sedute un calo complessivo del 4,6% con gli investitori che, preoccupati sulla sorte di vari mercati emergenti, hanno deciso di chiudere posizioni sull'azionarie al momento considerate rischiose. Tra le singole piazze, Francoforte -0,54%, Parigi -0,62%, Londra -0,61%. I titoli in evidenza: *La farmaceutica svizzera Roche è tra le peggiori dell'indice con un calo dell'1,7% dopo aver annunciato risultati peggiori delle attese e aumentato il dividendo in misura minore di quanto si sperava. * Giù anche la svedese H&M che cede il 3% dopo una trimestrale deludente. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia