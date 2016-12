Borse europee viste in calo su timori per paesi emergenti

ROMA, 27 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono viste aprire in calo questa mattina continuando l'andamento al ribasso della settimana scorsa e imitando il calo dei mercati asiatici provocato dalle preoccupazioni per la situazione economica nei paesi emergenti.

Il Ftse 100 britannico è visto in apertura in calo tra 68 e 83 punti, o a -1,3%. Il Dax tedesco è atteso in calo tra i 69 e i 76 punti, o a -0,8%. Il CAC40 francese viene visto in calo fra i 34 e i 35 punti, -0,8%.