BORSE EUROPA - Indici in moderato rialzo su massimi 5 anni e mezzo

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.164,75 0,37 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.347,73 0,26 1.316,39 STOXX BANCHE 205,87 0,50 194,21 STOXX OIL&GAS 340,66 0,01 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 232,14 0,01 228,22 STOXX AUTO 504,73 0,04 481,95 STOXX TLC 308,39 0,32 297,60 STOXX TECH 286,13 -0,19 290,51 LONDRA, 21 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo è generalmente positivo questa mattina con gli indici sui massimi degli ultimi 5 anno e mezzo, sulla scia della buona performance messa a segno dalle piazze asiatiche confortate dall'iniezione di liquidità da parte della Banca centrale cinese che ha raffreddato i tassi di mercato. Alle 10,20 italiane, l'indice FTSEurofirst 300 sale dello 0,26% a 1.316,39 punti. Tra le singole piazze, Francoforte +0,3% Parigi +0,24%, Londra +0,04%. Il mercato cinese è rimbalzato dai minimi degli ultimi sei mesi oggi dopo che i tassi di mercato sono scesi in seguito all'azione di Bank of China che ha immesso nel sistema 255 miliardi di yuan (42 miliardi di dlr) allontanando il rischio di credit crunch per la seconda economia mondiale. Da segnalare tra i comparti europei, in un mercato in maggioranza a segno più, la debolezza del settore del lusso e in particolare il calo di Remy Cointreau (-4,4%, sui minimi degli ultimi due anni) dopo vendite trimestrali in ribasso del 19%, con un -32% per il cognac. Male, sempre sulla piazza francese, anche la concorrente Pernod Ricard, -2,2%. LVMH cede invece lo 0,5%. Tra i titoli in evidenza: * Peggior performance tra le blue chip europee è quella di Alstom, che registra un tonfo del 12% dopo aver abbassato i suoi target su profitto e cash flow annuale citando il rallentamento degli ordini. * Segno meno anche per il gruppo alimentare e chimico olandese DSM, -8,8%, che non è riuscito a raggiungere gli obiettivi di utile prefissati per il 2013. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia