BORSE EUROPA - Indici scendono da massimi depressi da titoli retail

ORE 10,20 VAR% CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.160,13 -0,27 3.019,00 FTSEUROFIRST300 1.338,33 -0,11 1.316,39 STOXX BANCHE 208,75 -0,26 194,21 STOXX OIL&GAS 336,36 -0,47 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 233,46 -0,09 228,22 STOXX AUTO 497,65 -0,30 481,95 STOXX TLC 305,23 -0,47 297,60 STOXX TECH 287,94 -0,47 290,51 LONDRA, 16 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo è contrastato questa mattina dopo aver toccato i massimi degli ultimi 5 anni e mezzo, depresso dai dati deboli sulle vendite della tedesca Ahold e dalla cautela suelle prospettive di Dixons. L'indice sul retail STOXX Europe 600 cede lo 0,7% alle 10,20 italiane. Alla stessa ora Ahold perde il 3,7% e Dixons, il secondo venditore di apparecchi elettronici in Europa segna un calo del 3%. "Il settore retail è sotto pressione. E' chiaro che l'austerity nell'area euro lo sta penalizzando" commenta Philippe Gijsels, capo della ricerca di BNP Paribas Fortis Global Markets a Bruxelles. "Ad ogni modo, con la ripresa in vista, dovremmo avere un miglioramento nel 2014". I titoli retali deprimono l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 index, che cala dello 0,1% a 1.338,34 punti dopo aver segnato nei primi scambi un rialzo di oltre un punto percentuale dopo dati incoraggianti dagli Usa e risultati positivi da alcune compagnie. L'indice delle blue chip Euro STOXX 50 index perde lo 0,2% a 3.161,98 punti, ma i grafici segnalano una possibile risalita nel breve termine. Tra le singole piazze, Francoforte -0,02%, Parigi -0,15%, Londra +0,09% e Madrid -0,25%. Tra gli altri titoli in evidenza oggi: * Carrefour cede il 3,4% a Parigi dopo dati di crescita non positivi in Brasile, suo secondo mercato, e vendite deludenti in Cina. * A Londra United Utilities sale del 3,6% dopo che Morgan Stanley ha alzato la raccomandazione sul titolo.